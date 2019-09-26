В ДНР узнали о приведшем к потерям бое между «азовцем» и военными ВСУ в Донбассе

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26 сентября 2019, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между военнослужащими 59-й бригады Вооруженных сил Украины и представителем полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом на брифинге рассказал Олег Никитин, спикер Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

По словам Никитина, инцидент случился в районе поселка Новолуганское. В результате перестрелки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политтехнолог Марат Баширов раскрыл в беседе с представителями прессы истинную подоплеку вооруженного конфликта на востоке Украины.