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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В ДНР узнали о приведшем к потерям бое между «азовцем» и военными ВСУ в Донбассе

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между военнослужащими 59-й бригады Вооруженных сил Украины и представителем полка «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом на брифинге рассказал Олег Никитин, спикер Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

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По словам Никитина, инцидент случился в районе поселка Новолуганское. В результате перестрелки погиб один человек, еще двое получили ранения.

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ДЦ

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