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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Соединенные Штаты расширили рестриктивные меры в отношении российской стороны. Об этом стало известно из пресс-релиза, который распространило американское министерство финансов.

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В ведомстве проинформировали, что ограничения введены, в частности, против компании ООО «Маритайм ассистанс», которая, по версии Вашингтона, связана с ранее находившейся под санкциями компанией «Совфрахт». Также в список включены три представителя руководства последней организации.

Причиной наложения санкций в Минфине США назвали участие в схеме, созданной для доставки авиатоплива военным РФ, находящимся в Сирии.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об общении главы Белого дома Дональда Трампа помочь Киеву с «возвращением» Крымского полуострова.

 

ДЦ

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