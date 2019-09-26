Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

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26 сентября 2019, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты расширили рестриктивные меры в отношении российской стороны. Об этом стало известно из пресс-релиза, который распространило американское министерство финансов.

В ведомстве проинформировали, что ограничения введены, в частности, против компании ООО «Маритайм ассистанс», которая, по версии Вашингтона, связана с ранее находившейся под санкциями компанией «Совфрахт». Также в список включены три представителя руководства последней организации.

Причиной наложения санкций в Минфине США назвали участие в схеме, созданной для доставки авиатоплива военным РФ, находящимся в Сирии.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об общении главы Белого дома Дональда Трампа помочь Киеву с «возвращением» Крымского полуострова.