СК России возбудил уголовное дело против латышского легионера СС

//В мире 13+

26 сентября 2019, 16:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

rus.delfi.lv

СК России возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма.

В 2017 году Лацис переиздал книгу «Латышский легион в свете истины», где как бывший сотрудник данной структуры одобрил и поддержал карателей во время ВОВ, на оккупированных территориях Псковской, Ленинградской, Новгородской областях, а также в Белорусской ССР.

Главной целью бывшего пособника фашистов было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности, несмотря на приговор Международного военного трибунала.

Более того, Висвалдис Лацис в Латвии награжден высшей наградой страны – орденом Трех звезд. По образованию он филолог, а в годы ВОВ служил в 19-й гренадерской дивизии СС.

«Аргументы Недели» обратились к латвийскому политику Андрею Мамыкину за комментариями.

«Я, как православный человек, видимо, должен простить Лациса. Простить можно, когда человек раскаивается. Искренне раскаивается. Но в данном случае все иначе. Он гордится тем, что уничтожал мирное население. Только вдумайтесь!!!! Гордится! Когда я вел свою программу «Без цензуры» на латвийском ТВ, то он, как политик, был на дебатах. А студия находилась на восьмом этаже и лифт не работал. Ему тогда было далеко за 80. Так он бежал так по лестнице,что я не успевал за ним. Бежал и хвастался: «В СС была хорошая физическая подготовка!» Вот тогда меня прямо током прошибло. Помню, что он рассказывал о своем «героическом прошлом»: добровольцем записался в латышский легион СС. Якобы, его мать какой-то красноармеец изнасиловал в огороде и он решил мстить. Ладно, тогда ему лет 17 было и дурь в голове. Но сейчас ему почти 100 лет! И все ума не нажил? Он даже не раскаивается, а хвалится своей низостью. Простить можно, но, повторяю, когда человек раскаивается. А в том случае… Получи, фашист, гранату! Такие преступления не имеют срока давности».

Мне сложно не согласится с г-н Мамыкиным. Жесть! Мерзость!