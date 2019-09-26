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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Китае предрекли крах попыток Запада столкнуть Россию и Украину в большой войне

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com
фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Попытки Запада столкнуть Российскую Федерацию и Украину в большой войне увенчаются крахом. Такой прогноз содержится в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Зеленский сообщил об обещании Трампа помочь Украине с «возвращением» Крыма

Зеленский сообщил об обещании Трампа помочь Украине с «возвращением» Крыма

Как пишет издание Sohu, в последнее время произошло несколько важных событий, которые свидетельствуют о том, что Москва и Киев встали на путь нормализации отношений. Также автор публикации, переведенной «ПолитРоссией», ссылается на недавнее интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу, который отметил, что война с Украиной является самым худшим сценарием развития событий.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об обещании президента США Дональда Трампа оказать помощь с «возвращением» Крыма.

 

ДЦ

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