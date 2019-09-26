Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

//В мире 13+

26 сентября 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Как отметил эксперт, ставший собеседником издания Украина.ру, Владимир Зеленский медлит с выполнением минских договоренностей, так как ему необходимо разрешить вопросы, связанные с газом. Только после этого украинский лидер найдет внутренние ресурсы для продвижения в мирном урегулировании, полагает Баширов.

Ранее в четверг сообщалось, что армия самопровозглашенной ДНР опубликовала видео бомбардировки украинским дроном мирных жителей Донбасса.