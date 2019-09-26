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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Российский политтехнолог раскрыл истинную подоплеку войны на востоке Украины

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Видео бомбардировки дроном ВСУ мирных жителей Донбасса опубликовала армия ДНР

Видео бомбардировки дроном ВСУ мирных жителей Донбасса опубликовала армия ДНР

Как отметил эксперт, ставший собеседником издания Украина.ру, Владимир Зеленский медлит с выполнением минских договоренностей, так как ему необходимо разрешить вопросы, связанные с газом. Только после этого украинский лидер найдет внутренние ресурсы для продвижения в мирном урегулировании, полагает Баширов.

Ранее в четверг сообщалось, что армия самопровозглашенной ДНР опубликовала видео бомбардировки украинским дроном мирных жителей Донбасса.

 

ДЦ

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