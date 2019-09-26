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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Лукашенко заявил, что его "не парит" популярность русского языка в Белоруссии

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в его стране русский язык не станет «яблоком раздора». Глава государства отметил, что и белорусский, и русский язык являются государственными и имеют одинаковые права – так решил народ.

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Он отметил, что население страны в большей части предпочитает говорить по-русски, однако это не является большой проблемой. Президент заверил, что практически каждый житель Белоруссии знает белорусский язык, а правительство предпринимает активные меры для его популяризации, передаёт РИА Новости.

«Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно», - считает Лукашенко.

АБ

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