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26 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в его стране русский язык не станет «яблоком раздора». Глава государства отметил, что и белорусский, и русский язык являются государственными и имеют одинаковые права – так решил народ.

Он отметил, что население страны в большей части предпочитает говорить по-русски, однако это не является большой проблемой. Президент заверил, что практически каждый житель Белоруссии знает белорусский язык, а правительство предпринимает активные меры для его популяризации, передаёт РИА Новости.

«Не надо ломать население и заставлять разговаривать на том языке, на котором власть хотела бы, даже если это чем-то обосновано. На это надо время. И идти надо очень аккуратно и спокойно», - считает Лукашенко.