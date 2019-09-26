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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Глобальная экополитика: кто и зачем выпустил Грету Тунберг на трибуну ООН?

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kay Nietfeld / globallookpress.com
фото: Kay Nietfeld / globallookpress.com

Все больше политиков и общественных деятелей призывает ограничить потребление человечества для того, чтобы спасти планету. В некоторых странах культ умеренного потребления уже возводят в абсолют, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Странствующая проповедница Грета

Странствующая проповедница Грета

Например, в Швеции даже появилось специальное слово Köpskam, обозначающее стыд человека, который осознаёт свое излишнее потребление. Сейчас шведы массово переходят на экологичную еду и одеваются только в секонд-хендах.

Недавнее выступление в ООН Греты Тунберг, «девочки, которая назвала ООН предателями», произвело эффект разорвавшейся бомбы. Грета оказалась на трибуне неслучайно, и ее месседж был очень прост: люди должны ограничить свое потребление, если не хотят стать свидетелями экологической катастрофы и отобрать будущее у своих детей.

Те, кто выпустил Грету на трибуну ООН, бьются не только за бюджеты, выделяемые на борьбу с глобальным потеплением, отмечается в процитированном посте. Апеллируя к глобальным экологическим (информационным, гуманитарным угрозам), ведущие мировые державы могут вести политику принуждения в отношении третьих стран, если крупнейшим государствам будет казаться, что те ведут слишком самостоятельную политику.

Такая практика была распространена в XX веке, и сейчас, с возвращением на мировую арену Real Politik, может вновь стать мейнстримом.

 

ДЦ

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