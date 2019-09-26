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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Видео бомбардировки дроном ВСУ мирных жителей Донбасса опубликовала армия ДНР

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На YouTube-канале Народной милиции непризнанной ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей». На выложенных кадрах запечатлено, как беспилотник сбрасывает снаряд на гражданский автомобиль, боеприпас падает рядом с транспортным средством.

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В описании к видео говорится, что его сделал дрон, сбитый некоторое время назад Народной милицией. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ведомства, данный аппарат запустили военные из 35-й бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности Минска отправить своих миротворцев в зону боевых действий в Донбассе.

 

ДЦ

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