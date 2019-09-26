Великобританию ждёт ещё одна свадьба с королевским размахом

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26 сентября 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис собралась замуж. Избранником 31-летней особы монарших кровей стал 35-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.

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«Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелли Моцци обручились во время поездки в Италию в этом месяце», - сообщил герцог Йоркский.

Отмечается, что свадьба состоится в следующем году. Жених принцессы заработал своё состояние благодаря бизнесу в сфере недвижимости, передаёт РИА Новости. Ранее он уже был женат, от первого брака у Моцци есть двухлетний сын.