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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - Лукашенко о новых вариантах поставки нефти, кроме России

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru
фото: сайт kremlin.ru

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

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Лукашенко отметил, что считает выгодной для страны поставку нефти из Европы реверсом по нефтепроводу "Дружба". По его словам, самым оптимальным способом является маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь, передаёт агентство БелТА.

"Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две ... Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу] к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - пояснил президент.

БА

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Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

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