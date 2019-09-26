"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - Лукашенко о новых вариантах поставки нефти, кроме России

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.
Лукашенко отметил, что считает выгодной для страны поставку нефти из Европы реверсом по нефтепроводу "Дружба". По его словам, самым оптимальным способом является маршрут поставок из Гданьска - через Польшу в Беларусь, передаёт агентство БелТА.
"Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две ... Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу] к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - пояснил президент.