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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Соловьев отреагировал на слова Зеленского о том, что он «никому ничего не должен»

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из сериала "Слуга народа"
Фото: кадр из сериала "Слуга народа"

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев разглядел «настоящее лицо» президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления на брифинге в Нью-Йорке.

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Зеленский объяснил, почему Украина не стала ядерной державой

Зеленский прокомментировал инцидент с расследованием относительно «дела Байдена», о котором его просил президент США Дональд Трамп. Глава Украины заявил, что его государство является независимым, а потому он «никому ничего не должен».

«Все, что нужно знать о Зеленом и современном Украине: «Я никому ничего не должен!». Показалось настоящее лицо Зеленского. Мелкий бандит на разборках, а не президент европейской страны», - прокомментировал поведение Зеленского Соловьёв.

АБ

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