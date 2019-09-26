Соловьев отреагировал на слова Зеленского о том, что он «никому ничего не должен»

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26 сентября 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из сериала "Слуга народа"

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев разглядел «настоящее лицо» президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления на брифинге в Нью-Йорке.

Зеленский объяснил, почему Украина не стала ядерной державой

Зеленский прокомментировал инцидент с расследованием относительно «дела Байдена», о котором его просил президент США Дональд Трамп. Глава Украины заявил, что его государство является независимым, а потому он «никому ничего не должен».

«Все, что нужно знать о Зеленом и современном Украине: «Я никому ничего не должен!». Показалось настоящее лицо Зеленского. Мелкий бандит на разборках, а не президент европейской страны», - прокомментировал поведение Зеленского Соловьёв.