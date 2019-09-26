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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Steph / globallookpress.com
фото: Steph / globallookpress.com

Жак Ширак, бывший президент Франции, скончался на 87-м году жизни. Соответствующую информацию распространили некоторое время назад зарубежные СМИ.

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В сообщении, переданном агентством Reuters, говорится, что Ширак скончался сегодня утром в окружении родственников. Данных о причинах смерти пока нет.

Известно, что политик страдал от подагры. Также в 2005 году он перенес инсульт, в 2013-м Шираку сделали операцию на почке.

Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995-го по 2007 год. В 2011-м суд приговорил экс-главу государства к условному сроку за хищение бюджетных средств и превышение должностных полномочий.

 

ДЦ

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