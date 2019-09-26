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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Куда движется Европа, и как России с ней быть?

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Россия географически значительной частью находится в Европе, львиная доля ее истории и культуры связана с ней, поэтому европейский проект еще и российский проект. Безусловно, российская культура оказала влияние на развитие европейской и мировой цивилизации.  Россия заинтересована в том, чтобы предотвратить негативное развитие событий и вернуть к нормальному состоянию отношения с наиболее трудными партнерами.

Ряд лидеров стран «семерки» предложил улучшить отношения с Россией, вернув её в «восьмерку». В «семерке» и ЕС разногласий больше, чем когда-либо, но центростремительные процессы пока ещё сильны. Специалисты всерьёз не рассуждают о распаде Евросоюза вслед за брекзитом, который пока, кстати, так и не состоялся. И мы не знаем – случится ли он вообще. В Британии скоро состоятся досрочные выборы, и, если к власти придут лейбористы, то будет проведён повторный референдум, на котором, вполне вероятно, выиграет уже проевропейски настроенная часть населения.

В то же время противоречия между США и их союзниками в Европе будут только нарастать, и дело здесь не в Трампе. Просто стратегически Европа для США уже не так интересна, как впрочем и Америка для Европы. Уход Америки из Европы в Азию начался ещё при Дж. Буше-младшем. Мир становится полицентричным, в мировом ВВП уменьшается экономический вес ЕС и США. И каждый из них будет вынужден уделять всё большее внимание другим регионам Планеты.

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ПВ

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