Лукашенко не удастся угодить сразу и России и США

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26 сентября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

В начале декабря Минск и Москва планируют подписать соглашение о новом формате сотрудничества. Само соглашение уже обговорено на уровне двух премьер-министров государств. Однако что сам проект документа ещё никто не видел.



В Белоруссии с опасением ожидают наступление декабря. В конце августа советник президента США встречался с лидером Белоруссии. В ходе переговоров особое внимание было уделено суверенитету и независимости государств. Чиновники такого уровня не общались с Лукашенко очень давно. США заинтересованы в укреплении взаимоотношений с белорусским государством. В 2006 году взаимоотношения с Белоруссией были прерваны. Америка вводила санкции против белорусских организаций и политиков. Несколько лет назад санкции были приостановлены. И с того момента чиновники из США начинают наведываться в Белоруссию всё чаще. В отношениях Минска и Европы также наблюдаются улучшения. Лукашенко добился упрощения визового режима. Всё это выглядит позитивно, однако конкретных дат начала новых отношений с Западом у Белоруссии нет. В то время как с Россией договор должен быть подписан в этом году.



Попытка Лукашено «усидеть» сразу на двух международных стульях со стороны смотрится очень сомнительно.



