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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Вопрос закрыт", - Лукашенко считает, что Украина не вернет Крым

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru
фото: сайт kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не сможет вернуть Крым в состав Украины. По его словам, у странны совершенно нет шансов.

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Лукашенко отметил, что после воссоединения полуострова с Россией и проведённого там референдума в 2014 году в результате государственного переворота в Украине возвращение Крыма невозможно.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - передаёт слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что огорчён отказом Минска разместить на территории страны российские военные базы. По его словам, Белоруссия также до сих пор не признала позицию РФ по Крыму, но принуждать они никого не собираются.

 

БА

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