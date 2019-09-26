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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Экономист предсказал «колоссальные потери» Украины после прекращения транзита газа из РФ

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Stefan Sauer / globallookpress.com
фото: Stefan Sauer / globallookpress.com

Если киевские власти не смогут договориться с Российской Федерацией о транзите газа в следующем году, Украина понесет «колоссальные потери». С соответствующим прогнозом на состоявшейся в Москве пресс-конференции выступил экономист Александр Дудчак.

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По словам эксперта, в случае прекращения транзита бывшая советская республика лишится 3 млрд долларов, которые ежегодно пополняют ее бюджет. Эти потери будут сопровождаться дополнительными расходами, так как Украине придется переплачивать за доставку топлива «обходными путями», процитировал Дудчака интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об обещании его американского коллеги Дональда Трампа помочь с «возвращением» Крымского полуострова.

 

ДЦ

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