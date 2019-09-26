СМИ: текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

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26 сентября 2019, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Рассекречен текст жалобы неизвестного сотрудника разведки Соединенных Штатов, который обратился к руководству с просьбой проверить разговор президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я не против, публикуйте хоть все", - Зеленский удивился публикации своих слов в диалоге с Трампом

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику, процесс снятия грифа секретности с документа уже завершён, но пока неизвестно, когда текст планируют опубликовать. По его словам, из жалобы будет удалена некоторая информация, пишет газета "The Hill".

"Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать ее", - рассказал член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт в Twitter.

По данным канала CNN, текст должны были обнародовать в четверг утром (по американскому времени).