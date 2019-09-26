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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool / globallookpress.com
фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

Александр Лукашенко сообщил о готовности отправить белорусских военных в зону конфликта в Донбассе. С соответствующим заявлением президент бывшей советской республики выступил на сегодняшней пресс-конференции.

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Два возможных сценария завершения войны в Донбассе раскрыл политолог из Киева

По словам Лукашенко, «мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите», чтобы закрыть участок границы между Украиной и Российской Федерацией, который в настоящий момент не контролирует Киев. Минск сделает это, «если будет согласие двух сторон», процитировало белорусского лидера РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский раскрыл два возможных сценария завершения войны в Донбассе.

 

ДЦ

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