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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Зеленский сообщил об обещании Трампа помочь Украине с «возвращением» Крыма

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Shealah Craighead/White House / globallookpress.com
фото: Shealah Craighead/White House / globallookpress.com

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, пообещал помочь Киеву «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. О том, что Трамп сделал подобное заявление, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

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Зеленский пообщался с главой Белого дома накануне на полях Генассамблеи ООН. По словам президента Украины, Дональд Трамп согласился с тем, что «это наша родная земля». Согласно утверждению Владимира Зеленского, его собеседник пообещал помочь в «возвращении» Крыма, пишет РИА Новости.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, обозначил условия, при которых Киев сможет завладеть полуостровом в течение трех лет.

 

ДЦ

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