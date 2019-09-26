Зеленский сообщил об обещании Трампа помочь Украине с «возвращением» Крыма

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, пообещал помочь Киеву «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. О том, что Трамп сделал подобное заявление, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский пообщался с главой Белого дома накануне на полях Генассамблеи ООН. По словам президента Украины, Дональд Трамп согласился с тем, что «это наша родная земля». Согласно утверждению Владимира Зеленского, его собеседник пообещал помочь в «возвращении» Крыма, пишет РИА Новости.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, обозначил условия, при которых Киев сможет завладеть полуостровом в течение трех лет.