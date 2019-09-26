Какие территории купили США и что отдали друзьям СССР и Россия за последний век?

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26 сентября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о желании США купить у Дании территорию Гренландии. Неужели опасается, что его опередят китайцы? Купили же японцы большую часть Австралии, чтобы в случае гибельного землетрясения (или продолжающегося - каждый день и каждый час - заражения прибрежных вод радиоактивными изотопами Фукусимы), им, японцам, было где разместить свою страну.



Гренландия - это колоссальные запасы цинка, урановых руд, железа, редкоземельных металлов, которые необходимы для массового производства мобильных телефонов. Эти компоненты невозможно заменить композитами. А ещё Гренландия - это нефть и газ.



Трамп лоббирует продажу Гренландии. Бред? Почему бред? В 1819 году Америка, как известно, купила у Испании Флориду. Удачная покупка. Потом, в 1841-ом, Америка покупает Форт-Рос у России. Через 13 лет - Мексика продаёт Америке Аризону. Потом Аляска (и Ленин, как известно, от имени совестного правительства, подтверждает, что на Аляску у большевиков нет никаких претензий). Ленин ужасно нуждался в американских паровозах, тракторах и заводах. Американцы поставили в Россию несколько крупных автомобильных предприятий (включая тот самый завод, где директором был тот самый Лихачёв). Рузвельт старательно вооружал Советский Союз, надеясь столкнуть Гитлера со Сталиным и спасти от немцев и японцев Америку, ведь «мировое еврейство», с которым боролся Гитлер, находилось, ясное дело, не в СССР, а в США. А ещё Ленин заложил Крым. В банке у Рокфеллера. И только один человек, Михаил Горбачёв не продавал, а «дарил» американцам территорию Совестного Союза.



Как пишет на своей странице в Facebook журналист Андрей Караулов, его расследование в программе «Момент истины» о преступлении Горбачёва внимательно смотрел Путин и хорошо запомнил. "Было интересно", - сказал он Людмиле Нарусовой. Горбачёв передал Америке «зону Шеварднадзе» совершенно незаконно. Этот «подарок» не был ратифицирован Верховным Советом СССР. Так, может быть, поставить перед Трампом вопрос о возвращении в Россию нашей морской территории? Равной четырём Польшам? "Это был бы, как мне кажется, хороший ответ на все американские санкции. И тогда уже, смею думать, Трампу будет не до Гренландии. Но мы - молчим", - пишет Караулов.



"Щедрость Горбачёва сменилась щедростью Ельцина, передавшего (совершенно бесплатно) Китаю более 2000 кв. км нашей, российской, земли, да и при нынешнем президенте мы подарили Китаю немаленькую часть Хабаровского края. Крым вернули, острова на Амуре отдали. Зачем? Во имя дружбы. Китайцы очень просили.

Но об этих наших подарках великому соседу распространяться не принято. Помню, в каком состоянии был хабаровский губернатор Виктор Ишаев и наш общий друг, журналист и депутат, Борис Резник, когда Медведев, в тот год - глава администрации президента, сообщил Ишаеву о «высочайшем» решении осчастливить российскими землями Китай.



Ишаев - под следствием, Резник - в могиле. Китай осчастливили. Референдум не проводился. Хотя по таким вопросам, президент, как известно, обязан советоваться с нацией. Дивны дела твои, господи..."



