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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась с подписчиками своим образом с участия в ежегодном обеде первых леди "Fashion 4 Development" в Нью-Йорке. Пользователи восхитились её нарядом.

Жена Владимира Зеленского выбрала для торжественного приёма в поддержку Целей развития тысячелетия ООН брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, а под пиджак надела жилетку на голое тело. Фотография первой леди Украины собрала большое количество восторженных отзывов.

Подписчики в один голос отметили, что Елена имеет превосходное чувство стиля, естественную красоту, а голубой цвет ей очень идёт. Некоторые пользователи сравнили супругу президента с Меланьей Трамп, заявив, что первая леди США даже "рядом не стояла".

Однако были и те, кто раскритиковал её наряд: "Так бы пенсионерки одевались". 

 
 
 
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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)25 Сен 2019 в 4:49 PDT

БА

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