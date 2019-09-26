Супруга Зеленского посетила обед первых леди в Нью-Йорке в жилетке на голое тело

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26 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Супруга президента Украины Елена Зеленская поделилась с подписчиками своим образом с участия в ежегодном обеде первых леди "Fashion 4 Development" в Нью-Йорке. Пользователи восхитились её нарядом.

Жена Владимира Зеленского выбрала для торжественного приёма в поддержку Целей развития тысячелетия ООН брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, а под пиджак надела жилетку на голое тело. Фотография первой леди Украины собрала большое количество восторженных отзывов.

Подписчики в один голос отметили, что Елена имеет превосходное чувство стиля, естественную красоту, а голубой цвет ей очень идёт. Некоторые пользователи сравнили супругу президента с Меланьей Трамп, заявив, что первая леди США даже "рядом не стояла".

Однако были и те, кто раскритиковал её наряд: "Так бы пенсионерки одевались".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)25 Сен 2019 в 4:49 PDT