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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Я не против, публикуйте хоть все", - Зеленский удивился публикации своих слов в диалоге с Трампом

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Shealah Craighead/White House/globallookpress.com
фото:Shealah Craighead/White House/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует часть его слов в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, он думал, что они предоставят только "свою часть" из стенограммы.

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

"Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - ответил Зеленский на вопрос журналистов о том, давал ли президент согласие, передаёт RT.

Украинский лидер отметил, что предпочитает, когда его беседы с мировыми лидерами остаются "частными", но не боится публичности и полностью "открыт".

"Пожалуйста, хоть [публикуйте] все разговоры", - заключил он.

БА

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