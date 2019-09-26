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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Экс-глава СБУ предрек уничтожение войск Украины в Донбассе в случае удара ВКС РФ

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com
фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / globallookpress.com

Киевскую группировку в Донбассе ждет уничтожение, если Россия решит применить против нее свои Воздушно-космические силы. С таким заявлением выступил Игорь Смешко, бывший глава Службы безопасности Украины.

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По словам Смешко, которого процитировал «ПолитНавигатор», чтобы разгромить армию Украины, российской авиации даже не нужно входить в воздушное пространство страны. Как отметил экс-руководитель СБУ, у Москвы имеются стратегические бомбардировщики, оснащенные ракетами с дальностью пуска до трех с половиной тысяч километров. Киеву нечего противопоставить этому оружию, констатировал Игорь Смешко.

Украинская сторона обвиняет РФ в прямой военной помощи силам самопровозглашенных республик Донбасса. Российские власти подобные утверждения опровергают.

 

ДЦ

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