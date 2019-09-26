Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил России в вооружённом нападении на Украину. Глава государства вышел с пулей в руках и начал произносить речь.
"Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни", - передаёт слова украинского лидера РИА Новости.
Президент объяснил, что именно от такой пули погиб в Донбассе украинский оперный певец Василий Слипак. Зеленский добавил, что теперь поклонники никогда не услышат "его потрясающее пение".
Отмечается, что предмет в руках Зеленского являлся символом "российской агрессии". Украинский лидер напомнил, что конфликт на Донбассе длится 5 лет.
"Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома ... завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей", - заявил он.