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26 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил России в вооружённом нападении на Украину. Глава государства вышел с пулей в руках и начал произносить речь.

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"Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни", - передаёт слова украинского лидера РИА Новости.

Президент объяснил, что именно от такой пули погиб в Донбассе украинский оперный певец Василий Слипак. Зеленский добавил, что теперь поклонники никогда не услышат "его потрясающее пение".

Отмечается, что предмет в руках Зеленского являлся символом "российской агрессии". Украинский лидер напомнил, что конфликт на Донбассе длится 5 лет.

"Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, полтора миллиона людей вынуждены покинуть свои дома ... завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и мир является моей задачей", - заявил он.