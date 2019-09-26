В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

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26 сентября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал предвыборную борьбу со своим основным конкурентом Джо Байденом, бывшим вице-президентом страны. И пусть предстоящие выборы пройдут только через год, по мнению правительства Соединённых Штатов Америки, Трамп прибегает к силовому давлению на сына Байдена через представителей украинской власти, а именно Владимира Зеленского.

Это послужило поводом для того, чтобы демократы объявили о запуске процесса импичмента главе государства. Однако сам процесс достаточно сложный, поэтому многие исследователи утверждают, что он не будет доведён до конца: проще минимизировать все шансы на победу Трампа в 2020 году. И такая процедура, как импичмент, отлично ударит по рейтингу и имиджу Трампа, дискредитирует его, что может стать причиной провала в предвыборной гонке. Ядром очередного конфликта стал телефонный звонок между президентами США и Украины в июле этого года, во время которого Трамп попытался оказать давление на Зеленского. Разговор касался приостановленного расследования против Хантера Байдена, сына политического оппонента Трампа.

Импичмент (процесс отстранения политика от власти и привлечения его к ответственности) в США состоит из двух этапов. После того, как президента обвиняют в каком-либо тяжком преступлении, например, госизмене или взяточничестве, нижняя палата Конгресса формулирует обвинение. Затем путём голосования выясняется, сколько сторонников у процесса импичмента. Чтобы делу был дан ход, резолюцию об импичменте должно поддержать большинство.

Далее верхняя палата конгресса, сенат, проводит аналог судебного процесса, который контролируется председателем Верховного суда. Если две трети из ста членов сената голосуют за отстранение президента, политик снимается с должности. В противном случае, остаётся у власти. В ситуации с Трампом, демократам нужны неоспоримые доказательства его виновности, иначе процесс затянется очень надолго и может занять больше года.

Вокруг Хантера Байдена крутится множество неприятных историй. Он назначался на высокие должности в крупные компании и часто оказывался замешанным в серьёзные скандалы, бьющие по его репутации и репутации его отца. Так, например, он обвинялся в алкогольной и наркотической зависимости, лоббировании интересов США в других странах через бизнес-сферу. С 2014 по 2019 год Хантер Байден имел членство в совете директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings. Именно с ней и связан последний скандал: бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин вёл антикоррупционное расследование против владельцев компании. Так как Хантер был не последним человеком в Burisma Holdings его отец Джо Байден, будучи вице-президентом США оказал давление на Украину с просьбой уволить Шокина, что в конце-концов и было выполнено. Позднее Джо Байден признавался, что такая ситуация имела место быть: «Я сказал Порошенко: ты не получишь миллиард долларов. Ты не получишь миллиард. Я посмотрел на него и сказал: через 6 часов я улетаю, и если прокурор не будет уволен, ты не получишь деньги. И этот с***н сын был уволен». Речь шла о выдаче кредита Украине на анти-коррупционные расследования. Она могла быть приостановлена в том случае, если украинская сторона не решила бы ситуацию с Шокиным, который, по мнению вице-президента США Байдена, не был способен изменить уровень коррупции в стране. Однако другим мотивом могло быть желание Байдена уберечь себя и сына от расследования генпрокурора Украины.

Ситуация с Шокиным легла в основу претензий Трампа, но, тем не менее, и он сам поступил примерно тем же методом. По мнению демократов, он давил на Зеленского, чтобы преследование Байденов на Украине возобновилось. В обмен на это он якобы обещал обеспечить военную помощь.

Неоспоримым доказательством вины Трампа могла стать стенограмма телефонного разговора президентов. Однако Минюст США уже сделал заявление о том, что не нашёл нарушения в переговорах. Зеленский говорит о своих планах на закупку вооружения у США, Трамп упоминает дело Байдена, но никакого давления оказывать не пытается. Об этом заявлял и сам Владимир Зеленский, отвечая журналисту России-24: «На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет». Тем не менее, просто так главе США это с рук не сойдёт: такие скандальные обвинения в его сторону повлекут иные последствия. Демократы продолжат ещё очень долго давить на эту неудобную ситуацию, искать новые доказательства, оспаривать решение Минюста и, тем самым, точечно бить по политической карьере и репутации Трампа. Их главная задача – обезопасить себя от его возможной победы на грядущих президентских выборах.

А вот для Владимира Зеленского опубликованная стенограмма переговоров может стать поводом для беспокойства. В соцсетях указывают на «раболепие, подобострастие и лесть» от президента Украины по отношению к Трампу. Пользователям показалось, что дружелюбное настроение Зеленского перешло черту дозволенности. «Мы славно потрудились, но я должен признаться, что многому мы научились у вас. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие навыки и знания. Но все равно — это были уникальные выборы. Наша победа уникальна. Могу сказать, что первый раз вы звонили мне поздравить с победой на президентских выборах, а сейчас звоните поздравить с победой моей партии на парламентских. Думаю, мне надо чаще участвовать в выборах, и тогда вы будете чаще мне звонить», – эти слова Владимира Зеленского приводятся в стенограмме переговоров в переводе РИА Новости. Такое откровенное дружелюбие может повредить репутации президента Украины даже в большей степени, чем Трампу. По крайней мере, пока дело с импичментом не стало развиваться дальше.