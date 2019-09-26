Зеленский объяснил, почему Украина не стала ядерной державой

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26 сентября 2019, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН рассказал, почему после распада СССР страна не стала ядерной державой. По мнению нынешнего главы государства, Киев рассчитывал на иную расстановку приоритетов в мире.

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«Нам казалось, что все мы строим другой, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок», - заявил Зеленский. При этом он отметил, что в «новом мире», который наступил на самом деле, Украина регулярно теряет своих граждан и территории.

В отличии от Зеленского, у первого президента Украины Леонида Кравчука иное мнение по поводу ядерного оружия. Он рассказал, что Киеву пришлось отказаться от ядерных разработок из-за угроз со стороны США, передаёт «Свободная пресса».