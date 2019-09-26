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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Два возможных сценария завершения войны в Донбассе раскрыл политолог из Киева

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский обозначил два вероятных сценария прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

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Как заявил Погребинский, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», первый вариант урегулирования предусматривает реализацию в подкорректированном виде «формулы Штайнмайера» и особый статус Донбасса. Второй путь – выход Киева из минских соглашений «с сохранением лица» и отвод сил от линии соприкосновения. В случае претворения в жизнь второго сценария Донецк и Луганск не вернутся в состав Украины, отметил Михаил Погребинский.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине озвучили прогноз о стратегическом поражении Киева в случае предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.

 

ДЦ

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