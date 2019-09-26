Знакомство с Латвией: тишина и покой в Энгуре

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26 сентября 2019, 09:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Энгуре – населенный пункт в северной части Латвии. Считается, что первые упоминания об этом удивительном крае датированы 1567 годом. До 17 века там селились ливы. На ливском языке «ongurs» означает «угорь». Так и прижилось это название. Энгуре.









Лично я очень люблю Энгуре. Там покой, тишина, изумительный пляж и море с озерами. Кстати, у нового президента Латвии г-на Левитса есть своя земля в этом удивительном месте. Местные жители называют свой край – «местом силы и покоя». Совершенно верно. Поверьте, на себе испытала.









Чем известен сей край?

Озеро Энгуре – самое большое озеро лагунного типа в Латвии. Говорят, что когда-то тут была лагуна Литоринового моря, а это значит, что много веков назад озеро было в составе Балтийского моря.









В природном парке крупнейшего озера можно увидеть почти все встречающиеся в Латвии виды мигрирующих птиц. Летом на лугах возле озера пасутся дикие животные, а в июне цветут дикие орхидеи.









Уже много лет природный парк «Энгуре» ежегодно принимает гостей. Сюда любят приезжать обычные туристы. Почему? Самый чистый пляж – Энгуре. Да и немного народа даже в час пик. Многие туристы предпочитают дорогую и многолюдную Юрмалу. А вот коренное население уже давно облюбовало домики в Энгуре.









Если спросить жителей Энгуре: «Что особенного в вашем крае?» Точного ответа не получишь! Есть что-то в этом крае особенное….Что-то неуловимое летает в воздухе. Старожилы говорят, что когда-то Господь полюбил этот край и благословил живущих тут людей.









И я верю в это. Особенно, когда после трудного рабочего дня возвращаешься домой и садишься в любимое кресло, то моментально проходит усталость. Возможно, все дело в соснах и море, а возможно, что Бог, действительно, благословил славный край. Умиротворение, покой, тишина. И ты заново родился. В латвийском местечке Энгуре.







