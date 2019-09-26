Министр образования Латвии получает письма с угрозами

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26 сентября 2019, 08:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Министр образования Латвии Илга Шуплинска рассказала латвийским СМИ, что получает письма с угрозами по поводу языковой реформы в школах нацменьшинств.

Г-жа Шуплинска рассказала, что министерство готово рассмотреть жалобы родителей и школьников по поводу школьной реформы. Например, насчет учителей, чей уровень знаний оставляет желать лучшего. Однако, вместо обсуждений министр получает письма с угрозами. По мнению г-жи Шуплинской, данные письма «нельзя озвучивать на публике».

«Письма часто поступают от русскоязычных семей или родителей учеников»,- сказала министр.

Министр образования Латвии не стала уточнять, насколько серьезны угрозы.

«Бывают разные. На данный момент я блокирую такие звонки».

Напомним, в скором времени все средние школы в Латвии постепенно перейдут только на латышский язык обучения. В основной школе пропорция латышского языка должна составить не менее 80%. Поправки вступили в силу 1 сентября 2019 года.