Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

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26 сентября 2019, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на "полях" Генассамблеи ООН. По его словам, глава внешнеполитического ведомства сам подошёл к нему, чтобы познакомиться.

Лавров и Зеленский обсудили отношения между странами в Нью-Йорке

Зеленский отметил, что Лавров начал беседу с ситуации в Донбасса. Министр выразил надежду, что внутриукраинский вооружённый конфликт на востоке страны скоро прекратится. Глава государства ответил, что хочет прекратить войну и остановить кровопролитие, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

"Да, пожалуйста ... Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", - заявил Зеленский Лаврову.

Ранее сообщалось, что между украинским лидером и главой МИД РФ состоялся "краткий контакт" в Ньй-Йорке. Известно, что разговор был "вполне деловой".