Зеленский позвал Трампа на Украину

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25 сентября 2019, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

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«У ваших предшественников не находилось времени приехать на Украину, дайте мне слово, что вы приедете», - сказал Зеленский Трампу.

Президент Соединённых Штатов в свою очередь позвал Зеленского приехать в США. Трамп в шутку отметил, что после скандала с «делом Байдена» Зеленский сделал Трампа знаменитым, передаёт РИА Новости. «Но вы не назвали дату», - пошутил в ответ на приглашение глава Украины.