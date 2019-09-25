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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Зеленский позвал Трампа на Украину

, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

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«У ваших предшественников не находилось времени приехать на Украину, дайте мне слово, что вы приедете», - сказал Зеленский Трампу.

Президент Соединённых Штатов в свою очередь позвал Зеленского приехать в США. Трамп в шутку отметил, что после скандала с «делом Байдена» Зеленский сделал Трампа знаменитым, передаёт РИА Новости. «Но вы не назвали дату», - пошутил в ответ на приглашение глава Украины.

АБ

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