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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com
фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Возвращение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

По словам аналитика, особый статус Донбасса является «ловушкой» для страны. Пока она не захлопнулась, но «явственно уже рядом», процитировал Романенко интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Эксперт добавил, что киевской власти вместо варианта форсированного возвращения Донецка и Луганска следует избрать сценарий заморозки конфликта.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский обозначил единственный путь сохранения Донбасса в составе бывшей советской республики.

 

ДЦ

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