Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

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25 сентября 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Возвращение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

По словам аналитика, особый статус Донбасса является «ловушкой» для страны. Пока она не захлопнулась, но «явственно уже рядом», процитировал Романенко интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Эксперт добавил, что киевской власти вместо варианта форсированного возвращения Донецка и Луганска следует избрать сценарий заморозки конфликта.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политолог Михаил Погребинский обозначил единственный путь сохранения Донбасса в составе бывшей советской республики.