Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

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25 сентября 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Navy / globallookpress.com

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии Соединенных Штатов, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах СМИ.

Из статьи в журнале National Interest следует, что Фарли выделил четыре возможных района начала нового глобального конфликта. Это:

1. Южно-Китайское море;

2. Украина;

3. Персидский залив;

4. Корейский полуостров.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный военный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал уничтожение всей территории Штатов в случае ядерного конфликта с Российской Федерацией.