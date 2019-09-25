Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии Соединенных Штатов, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах СМИ.
Из статьи в журнале National Interest следует, что Фарли выделил четыре возможных района начала нового глобального конфликта. Это:
1. Южно-Китайское море;
2. Украина;
3. Персидский залив;
4. Корейский полуостров.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный военный эксперт Виктор Баранец спрогнозировал уничтожение всей территории Штатов в случае ядерного конфликта с Российской Федерацией.