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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

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Соловьев возмутился, что Россия не даёт ответа на подобные заявления украинского президента. Телеведущий также сравнил Зеленского с его предшественником и назвал нынешнего главу Украины «Порошенко 2.0», передаёт РИА Новости.

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос : а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести», - возмутился Соловьёв.

АБ

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