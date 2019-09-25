Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

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25 сентября 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

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Соловьев возмутился, что Россия не даёт ответа на подобные заявления украинского президента. Телеведущий также сравнил Зеленского с его предшественником и назвал нынешнего главу Украины «Порошенко 2.0», передаёт РИА Новости.

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом у меня вопрос : а где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести», - возмутился Соловьёв.