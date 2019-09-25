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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

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Как отметил Погребинский, единственный вариант действий, который имеется у украинского руководства, - предоставление Донбассу особого статуса. Если будет продолжаться нынешняя «непонятная ситуация», когда Киев не демонстрирует готовности к компромиссам, Украина потеряет регион навсегда, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что армия ЛНР выступила с экстренным заявлением о новой атаке киевских военных в Донбассе.

 

ДЦ

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