Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

//В мире 13+

25 сентября 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

Как отметил Погребинский, единственный вариант действий, который имеется у украинского руководства, - предоставление Донбассу особого статуса. Если будет продолжаться нынешняя «непонятная ситуация», когда Киев не демонстрирует готовности к компромиссам, Украина потеряет регион навсегда, процитировал аналитика интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что армия ЛНР выступила с экстренным заявлением о новой атаке киевских военных в Донбассе.