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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Народная милиция непризнанной ЛНР распространила срочное заявление, в котором говорится о гибели военного республики в результате нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Данное сообщение оказалось в распоряжении СМИ.

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Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

Как пишет интернет-издание «Русская весна», в Народной милиции проинформировали, что сегодня противник атаковал с использованием гранатомета позиции ЛНР в районе поселка Донецкий. Под огнем ВСУ погиб один военный.

В заявлении отмечается, что лиц, причастных к «подлым обстрелам», ждет «заслуженное наказание». Народная милиция пообещала «адекватный ответ» на «противоправные выходки» киевских силовиков.

Ранее в среду сообщалось, что украинский политолог Вадим Карасев предсказал будущее ДНР и ЛНР в случае заморозки конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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