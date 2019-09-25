В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

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25 сентября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

Пушков рассказал, кому выгоден импичмент Трампа

Согласно обнародованным материалам, Трамп сказал Зеленскому, что «было бы здорово», если бы на Украине изучили «дело Байдена». В ответ президент Украины заверил, что генпрокурор страны займётся этим вопросом. При этом Зеленский подчеркнул, что расследование будет вестись «открыто и откровенно», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в разговоре не идёт речи о прекращении финансовой помощи Украине со стороны Соединённых Штатов.