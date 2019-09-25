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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

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Согласно обнародованным материалам, Трамп сказал Зеленскому, что «было бы здорово», если бы на Украине изучили «дело Байдена». В ответ президент Украины заверил, что генпрокурор страны займётся этим вопросом. При этом Зеленский подчеркнул, что расследование будет вестись «открыто и откровенно», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в разговоре не идёт речи о прекращении финансовой помощи Украине со стороны Соединённых Штатов.

АБ

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