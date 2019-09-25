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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Меган Маркл перестала носить кольцо, подаренное мужем

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отправилась в тур по Африке без золотого кольца с бриллиантами, которое герцог Сассекский подарил ей на помолвку.

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Отмечается, что стоимость украшения составляет 140 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на российские рубли равно 11 миллионам. Вместо помолвочного кольца герцогиня Сассекская выбрала кольцо с бирюзой за 200 фунтов. При этом обручальное кольцо Меган Маркл решила оставить, передаёт Lenta.Ru.

Сообщается, что отказаться от украшения Маркл решила из-за посещения одного из самых криминальных районов Кейптауна – посёлка Ньянга. Герцогиня выступила перед местными жителями. «Я с вами как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра», - заявила она.

АБ

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