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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Политолог из Киева раскрыл главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin / globallookpress.com
фото: Danil Shamkin / globallookpress.com

Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Анны Герман, назвавшей назначение Вадима Пристайко главой МИД Украины серьезной ошибкой президента Владимира Зеленского.

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Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Согласно точке зрения эксперта, ставшего собеседником URA.Ru, Зеленский действительно просчитался с новым министром иностранных дел, однако это не главный промах президента. Главную ошибку Владимир Зеленский совершил, когда «решил идти во власть», отметил Погребинский. По его мнению, действующий украинский лидер не обладает качествами, которые позволят наладить конструктивное взаимодействие с Москвой.

 

ДЦ

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