Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

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25 сентября 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинский политический эксперт Вадим Карасев предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае заморозки конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как отметил Карасев, если конфликт будет заморожен, республики ждет судьба Приднестровья. В этом случае ДНР и ЛНР фактически будут находиться с Украиной в конфедеративных отношениях, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе снайпер Народной милиции ДНР уничтожил военного из «рыцарской» бригады армии Украины.