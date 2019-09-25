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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Предсказано будущее ДНР и ЛНР после возможной заморозки конфликта в Донбассе

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинский политический эксперт Вадим Карасев предсказал будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае заморозки конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

Как отметил Карасев, если конфликт будет заморожен, республики ждет судьба Приднестровья. В этом случае ДНР и ЛНР фактически будут находиться с Украиной в конфедеративных отношениях, процитировал эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе снайпер Народной милиции ДНР уничтожил военного из «рыцарской» бригады армии Украины.

 

ДЦ

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