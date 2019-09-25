Снайпер ДНР ликвидировал военного из «рыцарской» бригады ВСУ под Донецком

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25 сентября 2019, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

Под Донецком от пули снайпера Народной милиции самопровозглашенной ДНР погиб военный, проходивший службу в 28-й бригаде Вооруженных сил Украины «имени Рыцарей Зимнего похода». Об этом со ссылкой на данные, распространенные украинской стороной, сообщили отечественные интернет-СМИ.

В заметке, опубликованной изданием «Новороссия», говорится, что инцидент произошел накануне в районе города Марьинки. Снайпер подстрелил 27-летнего представителя «рыцарской» бригады Андрея Сторожука, когда тот выполнял боевое задание.

Ранее в среду сообщалось, что в ДНР узнали о планах украинских старших офицеров сорвать урегулирование конфликта на территории Донбасса.