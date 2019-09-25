Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

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25 сентября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

Как отметил аналитик, в распоряжении Москвы, помимо шахтных ракет, имеются бомбардировщики, атомный флот и другое вооружение. Арсенала, которым располагает Москва, хватит для того, чтобы превратить США в пролив между Атлантическим и Тихим океанами, процитировал Баранца портал «ПолитЭксперт».

Ранее в среду сообщалось, что в американских СМИ выявили главный козырь России в возможной ядерной войне со Штатами.