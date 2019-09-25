Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com
фото: MOD Russia / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

Как отметил аналитик, в распоряжении Москвы, помимо шахтных ракет, имеются бомбардировщики, атомный флот и другое вооружение. Арсенала, которым располагает Москва, хватит для того, чтобы превратить США в пролив между Атлантическим и Тихим океанами, процитировал Баранца портал «ПолитЭксперт».

Ранее в среду сообщалось, что в американских СМИ выявили главный козырь России в возможной ядерной войне со Штатами.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан