Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский назвал человека, который может на него давить

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Serg Glovny /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
фото:Serg Glovny /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кто на него может оказывать настоящее давление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп "едва ли" мог на него давить.

Клинтон считает , что "заговор" является обоснованной причиной для импичмента Трампа

Клинтон считает , что "заговор" является обоснованной причиной для импичмента Трампа

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - передаёт слова главы государства РИА Новости.

Зеленский отметил, что другие люди не смогут оказывать на него давление, потому что он президент независимой страны.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого американский лидер якобы предложил провести расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. 

Трампу пригрозили импичментом, если он не обнародует содержание разговора.

Позже спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.

БА

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан