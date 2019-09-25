Зеленский назвал человека, который может на него давить

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кто на него может оказывать настоящее давление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп "едва ли" мог на него давить.
"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - передаёт слова главы государства РИА Новости.
Зеленский отметил, что другие люди не смогут оказывать на него давление, потому что он президент независимой страны.
Напомним, что скандал разгорелся вокруг разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого американский лидер якобы предложил провести расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Трампу пригрозили импичментом, если он не обнародует содержание разговора.
Позже спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.