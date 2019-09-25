Зеленский назвал человека, который может на него давить

//В мире 13+

25 сентября 2019, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Serg Glovny /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кто на него может оказывать настоящее давление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп "едва ли" мог на него давить.

Клинтон считает , что "заговор" является обоснованной причиной для импичмента Трампа

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - передаёт слова главы государства РИА Новости.

Зеленский отметил, что другие люди не смогут оказывать на него давление, потому что он президент независимой страны.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого американский лидер якобы предложил провести расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трампу пригрозили импичментом, если он не обнародует содержание разговора.

Позже спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа.