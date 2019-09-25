В ДНР узнали о планах сторонников Порошенко в ВСУ сорвать урегулирование в Донбассе

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25 сентября 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Maxym Marusenko / globallookpress.com

Сторонники бывшего президента Петра Порошенко в Вооруженных силах Украины намерены не допустить мирного урегулирования конфликта на территории Донбасса. С таким заявлением выступили в Народной милиции непризнанной ДНР.

В сообщении, приведенном интернет-изданием «Русская весна», говорится, что в распоряжении Народной милиции оказалась информация, согласно которой высшие офицеры ВСУ, находящиеся под влиянием Порошенко, собираются сорвать намеченное разведение сторон от линии фронта с целью недопущения реализации процесса мирного урегулирования.

Ранее в среду стало известно, что армия Украины нанесла артиллерийский удар по Донецку.