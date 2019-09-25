Народная милиция ДНР сделала экстренное заявление о новой атаке ВСУ по Донецку

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25 сентября 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Народная милиция самопровозглашенной ДНР выступила с экстренном заявлением, в котором говорится о новом ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Данное сообщение процитировали отечественные интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», в Народной милиции проинформировали, что в среду утром под огнем противника оказался поселок Лозовое, расположенный на западной окраине столицы республики. Артиллерия ВСУ выпустила в общей сложности более пятидесяти снарядов, сведений о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее сегодня сообщалось, что военный корреспондент Александр Коц рассказал, почему возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины является маловероятным вариантом развития событий.