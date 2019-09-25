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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Клинтон считает , что "заговор" является обоснованной причиной для импичмента Трампа

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Maurizio Maule/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
фото: Maurizio Maule/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Экс - госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон одобрила решение Палаты представителей о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. По её словам, данное решение ей далось нелегко, сообщает КП.

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"Я выступаю за начало импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай", - пояснила Клинтон.

Бывший госсекретарь отметила, что последние поступки американского лидера вокруг Украины и попытки вовлечь президента Владимира Зеленского в "заговор" стали истинной причиной импичмента.

"... если это не причина для импичмента, то я не знаю, что может ей стать", - заключила она.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что теперь все знают на что способна страна, потому что она смогла довести Трампа до импичмента.

БА

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