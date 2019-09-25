Военкор раскрыл причину маловероятности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Возвращение самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины на данный момент является маловероятным вариантом. Такую точку зрения озвучил Александр Коц, российский военный корреспондент.
По словам журналиста, в ДНР и ЛНР не хотят воссоединятся с Киевом, поскольку в случае реализации этого сценария неизбежно начнется «охота на ведьм». Когда жители республик пересекают линию соприкосновения, их задерживают украинские силовики и обвиняют в пособничестве терроризму, процитировал Коца интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее в среду сообщалось, что бывший представитель правительства Украины Георгий Тука предсказал «реальную катастрофу» для страны, если Киев согласится на реинтеграцию Донбасса на западных условиях.