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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Военкор раскрыл причину маловероятности возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com
фото: Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Возвращение самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины на данный момент является маловероятным вариантом. Такую точку зрения озвучил Александр Коц, российский военный корреспондент.

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По словам журналиста, в ДНР и ЛНР не хотят воссоединятся с Киевом, поскольку в случае реализации этого сценария неизбежно начнется «охота на ведьм». Когда жители республик пересекают линию соприкосновения, их задерживают украинские силовики и обвиняют в пособничестве терроризму, процитировал Коца интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что бывший представитель правительства Украины Георгий Тука предсказал «реальную катастрофу» для страны, если Киев согласится на реинтеграцию Донбасса на западных условиях.

 

ДЦ

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