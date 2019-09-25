Климкин: Украина смогла довести Трампа до импичмента

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25 сентября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Facebook

Бывший глава министерства внутренних дел Украины Павел Климкин отреагировал на сообщение об предстоящем импичменте президента США Дональда Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским, в котором американский лидер повёл себя некорректно.

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"Чтобы дальше не происходило, в истории Соединённых Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны", - передаёт слова экс-главы внешнеполитического ведомства газета "СП".

Известно, что спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главной причиной импичмента стал разговор лидеров двух стран, в ходе которого президент США якобы предложил Зеленскому начать расследование против сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена.