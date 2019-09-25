Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил Георгий Тука, бывший член украинского правительства.
Согласно точке зрения Туки, если Киев согласится на реализацию «формулы Штайнмайера», «в здоровое тело унитарной Украины» попадет «бацилла русского мира». В этом случае развитие государства будет заблокировано как минимум на 15-30 лет, процитировал экс-чиновника «ПолитНавигатор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, раскрыл настоящую причину желания президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт в Донбассе.