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25 сентября 2019, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил Георгий Тука, бывший член украинского правительства.

Согласно точке зрения Туки, если Киев согласится на реализацию «формулы Штайнмайера», «в здоровое тело унитарной Украины» попадет «бацилла русского мира». В этом случае развитие государства будет заблокировано как минимум на 15-30 лет, процитировал экс-чиновника «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, раскрыл настоящую причину желания президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт в Донбассе.