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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Украине предрекли «реальную катастрофу» из-за возвращения Донбасса на условиях Запада

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях Запада приведет страну к «реальной катастрофе». С соответствующим прогнозом выступил Георгий Тука, бывший член украинского правительства.

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Согласно точке зрения Туки, если Киев согласится на реализацию «формулы Штайнмайера», «в здоровое тело унитарной Украины» попадет «бацилла русского мира». В этом случае развитие государства будет заблокировано как минимум на 15-30 лет, процитировал экс-чиновника «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, раскрыл настоящую причину желания президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт в Донбассе.

 

ДЦ

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