Латвия: стоит ли ходить на российские антрепризы?

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25 сентября 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Нет секрета, что российские актеры любят выступать в Прибалтике. Особенно летом. Но и осень вполне ничего. Что касается латвийского зрителя, то он с удовольствием ходит на «народных», «заслуженных» и просто интересных актеров. Да и принимает их на «ура». Практически всегда!

Но бывают и исключения. Бывают.

Намедни два прекрасных российских актера показывали в столице Латвии спектакль « Возможная встреча». Лариса Удовиченко и Сергей Колесников. Билеты стоили прилично: на хороший ряд – 45 евро.

Итак, народ к спектаклю был готов!

Мой приятель – политик со своей супругой решили таким образом отметить свой юбилей. Отметить спектаклем. Пропущу эмоции и вот вам суть спектакля. Из первых уст.

«В субботу ходили с женой на Удовиченко и Колесникова. Ну, как, думаю себе, Манька-Облигация из «Места встречи…», мама детей из «Мэри Поппинс» и Даша Васильева, - она же сейчас покажет? Да и билеты по 45 евро на одного, не по 10 же.

Пришли с женой и через 15 минут захотелось уйти. Об чем это было? Вроде «кусок» какого-то (сами признались актеры «необкатанного») их спектакля. Удовиченко вроде в ночнушке, но это абсолютно пошлая полуголость.

Потом спектакль вдруг прерывается. И она начинает рассказывать о себе, любимой, читать стихи Багрицкого и Пастернака, и говорить о том, как Высоцкий ей песню посвятил. Стоит при этом перед зрителями в том же пеньюаре. Позднее произносит: «Мне 64, а выгляжу я моложе, а со спины мне вообще 18». И поворачивается к зрителю задом. Потом, слава Аллаху, оделась. Набросилась на зрителя, который сделал пару кадров: «Не снимайте! Потом все это про себя в интернете читаешь». И так час двадцать с перерывом на песни Сергея Колесникова, и рассказы про сталеваров. И, как мне показалось, очень сильно показалось, что Даша Васильева была нетрезва… Мрак!

Зритель начал уходить уже на середине. Дверью зритель хлопал, как в подъезде. Мы с супругой решили честно отсидеть потраченные 45 евро на одного. Действо пестрит отрывками на экране из киноролей Колесникова и Удовиченко с большими титрами «Заслуженная артистка РСФСР» и «Народный артист России». Видно плохо. И тонны актерского самолюбования без минимума режиссуры… Да уж… подумалось мне: артисты бывают Настоящие и «заслуженные»….»

А мне подумалось: «Слава Богу, что я не пошла на такой «шедевр». А хотела….»